Harlinger Noorderpier kan afgesloten worden vanwege gevaar op inzakken

Het komt omdat de geul in het Kimstergat op het Wad bij de Noorderpier snel zakt in de richting van de pier. Daardoor is de Noorderpier niet meer stabiel. Het loopt vooral gevaar bij extreem laag water en oostenwind, want dan kan de druk van het water wegvallen. Dan bestaat de kans dat de pier instort of wegzakt.

Geul aanpakken

Wetterskip Fryslân wil de geul voor oktober nog aanpakken. Het gaat om een stuk van zo'n 350 meter, dat vastgezet moet worden door stenen te storten of een damwand te plaatsen. Eind mei wordt er een besluit over gemaakt.

De Noorderpier ligt voor de haven en is belangrijk voor het beschermen van Harlingen met zijn waterkering met veerbootterminal, sluizen en keermuren. Om de veiligheid van mensen te garanderen, kan de pier dus uit voorzorg afgesloten worden.