Twee jaar corona in Fryslân: dit weet burgemeester Van Selm nog van dag 1

Van Selm had vanuit haar functie nog allerlei andere klussen, maar in 's avonds moest ze een persconferentie houden om de besmetting bekend te maken. "Ik mocht eerst nog een oorkonde uitreiken aan de vinder van het eerste kievitsei in Opsterland, daarna was een raadsvergadering. In de schorsing heb ik de persconferentie voorbereid en zelfs nog de man gebeld die corona had."

Spannende tijd

Het was zeer spannend, geeft Van Selm aan. "Vooral omdat we niet wisten wat ons te wachten stond. Gelukkig ging het niet heel slecht met die mensen. Ze dachten wel: wat overkomt ons nu. Maar ze voelden zich niet heel ziek. Er zijn natuurlijk ook mensen geweest bij wie het allemaal veel zwaarder is geweest."