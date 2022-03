Buma: 1.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in Fryslân zijn klaar

Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven geen asiel aan te vragen in Nederland. De veiligheidsregio's en gemeenten zijn daarom verantwoordelijk voor de opvang. Het kabinet heeft de 25 veiligheidsregio's gevraagd om in totaal 50.000 opvangplekken te regelen. De helft moest al op korte termijn beschikbaar zijn.

In Fryslân is dat nu dus klaar, zegt Buma. "We hebben vandaag overleg gehad met de achttien burgemeesters in Fryslân."

Eerder deze week werd als eerste van herberg Oer 't Hout in Grou bekend dat daar vluchtelingen konden komen. Wat de andere locaties worden, dat moeten gemeenten zelf bekendmaken, zegt Buma. "Vanuit de Veiligheidsregio hadden we de opdracht om te coördineren. Gemeentes communiceren nu zelf welke plekken ze hebben geregeld."

Twijzel en Burgum

De gemeente Achtkarspelen heeft in ieder geval al laten weten dat er in Twijzel plek is voor 70 vluchtelingen. Tytsjerksteradiel stelt een oude locatie van zorginstelling Berchhiem in Burgum beschikbaar voor 60 vluchtelingen.

Particuliere opvang niet eenvoudig

Particulieren kunnen ook vluchtelingen opvangen, maar daar moet volgens opvangorganisatie Takecarebnb en Buma niet te licht over worden gedacht.