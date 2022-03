Jongfryske Mienskip wil meer Fries op de weg: niet 'Fietspad', maar 'Fytspaad'

De Jongfryske Mienskip wil niet alleen fietsers, maar ook automobilisten confronteren met het Fris. Het bekende bord met de tekst 'Doorgaand verkeer' zou in Fryslân veranderd moeten worden in 'Trochgeand ferkear'.

Regionale kentekens

De groep wil ook graag regionale kentekens op auto's. Op kentekens van in Fryslân geregistreerde auto's zou naast NL aan de linkerkant ook FRL kunnen staan aan de rechterkant. Ook hiervoor moet het reglement worden aangepast.

"Het is geen gek idee", zegt woordvoerder Wolter Jetten van de Jongfryske Mienskip. "In 1906 waren er ook kentekens, toen met de letter B. Ook in sommige andere Europese landen, zoals Italië, is de regio op alle kentekens te zien."

Bestuursafspraak Friese taal

De Jongfryske Mienskip komt met de voorstellen omdat Rijk en provincie al een tijdje in gesprek zijn over het thema zichtbaarheid. Doel is om hierover afspraken te maken en die toe te voegen aan de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur BFTK. De Jongfryske Mienskip wil hier de provincie en het Rijk bij helpen. Het is daarom het doel om het aanvalsplan ook aan minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en alle Friese Tweede Kamerleden te sturen.

De jaarlijkse spandoeken met de tekst 'De scholen zijn weer begonnen' van Veilig Verkeer Nederland kunnen volgens de Jongfryske Mienskip in Fryslân voortaan beter in het Fries. De JFM vindt dat de provincie in de rol van 'taalskipper' hier het beste afspraken over kan maken met gemeenten, scholen en Veilig Verkeer Nederland.