Brandweerwagen Kollum bezig aan lange reis met hulpmiddelen voor Oekraïne

De Veiligheidsregio Fryslân steunt de actie van de brandweer in Kollum en heeft daarvoor een wagen en brandstof beschikbaar gesteld. "Ik vind het fantastisch wat Albert en Jelle aan het doen zijn en dat zoveel mensen iets hebben gegeven", aldus directeur Wim Kleinhuis. "De hele vrachtwagen zit vol. Wij kunnen dat alleen maar steunen."

Het is de bedoeling dat de brandweerwagen donderdagavond al een heel eind in Zuid-Duitsland is. Als de reis goed verloopt, kunnen de hulpmiddelen zaterdagmiddag in Roemenië worden uitgeladen.