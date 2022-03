Cambuur mist trainer, doelman, verdedigers en spits tegen Ajax

Dat moet gebeuren zonder de geblesseerde doelman Sonny Stevens, zonder verdedigers Doke Schmidt, Calvin Mac-Intosch en Maxim Gullit, zonder spits Roberts Uldrikis en zonder trainer Henk de Jong.

Die laatste maakte donderdag bekend dat hij dit seizoen niet meer als hoofdtrainer op de bank zit: hij heeft nog teveel last van de cyste in zijn hoofd.

Bosschaart weer voor de groep

Assistent-trainers Martijn Barto en Pascal Bosschaart nemen de trainingen voorlopig weer over. "Dit is heel vervelend", zegt de laatste. "Dit wensen we Henk niet toe. Maar het is goed dat hij nu rust neemt."

Het nieuws kwam voor Bosschaart ook als een verrassing. "Henk is een type die voor honderd procent of nul procent gaat, daar zit niks tussenin. Maar we hebben dit niet aan zien komen."