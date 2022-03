Friese grensrechters krijgen bezoek van boze bestuurders Paris Saint-Germain

Met scheidsrechter Danny Makkelie hadden Steegstra en De Vries de leiding over de wedstrijd in de achtste finales tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain. Er ontstond frustratie bij de Franse club, nadat de Nederlandse arbitrage een doelpunt van Real Madrid had goedgekeurd. In de ogen van de Parijse club was daarbij een overtreding gemaakt op hun keeper.

Volgens Spaanse media waren de voorzitter en technisch directeur van Paris Saint-Germain na de wedstrijd boos. Ze hebben bij het Nederlandse scheidsrechterstrio in de kleedkamer hun frustratie duidelijk gemaakt.

Bezoek in kleedkamer

Steegstra en De Vries mogen er niet al te veel over zeggen. Maar volgens Steegstra kloppen de berichten in de media wel en hebben ze na de tijd bezoek gehad in de kleedkamer.

Het Friese tweetal kan verder terug kijken op een goede wedstrijd. Twee keer werd door hun vlaggen een doelpunt terecht afgekeurd.