Drie gemeenten krijgen miljoenen uit Den Haag om van het gas af te komen

Het project heet Programma Aardgasvrije Wijken. Daarvoor hadden 47 gemeenten zich aangemeld. Het project loopt al sindslangere tijd: in 2018 en 2020 zijn er al vijftig weken, buurten en dorpen aan de slag gegaan als proeftuinen.

De nieuwe projecten van nu kunnen beschikken over ruim 50 miljoen euro in totaal. In Súdwest-Fryslân is het dorp Heeg een van de deelnemers. Het project Warm Heeg is een burgerinitiatief waarmee met de inzet van aquathermie het dorp aardgasvrij moet worden. Dat is een techniek waarbij huizen kunnen worden voorzien van warmte uit oppervlaktewater.