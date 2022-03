Fryslân bereidt zich in onzekerheid voor op vluchtelingen uit Oekraïne

"Het is heel zwaar voor ons", zegt Issam. Hij en Anastasia zijn met de auto naar Nederland toe gekomen. Via Facebook kwamen ze op het nummer en de naam van Jitty. Zij wilde de twee opvangen. Leven in een oorlog is moeilijk. "Het is net alsof je in een film zit. Elke dag ben je bang dat er een bom op je huis kan vallen. Je kunt niet slapen en dat is zwaar."

Na een lange tocht zijn Issam en Anastasia veilig in Nederland. "Daar hoefde ik niet lang over na te denken", zegt Jitty van der Werf. "Je ziet de beelden op het nieuws en dan wil je wat doen. De ene geeft kleding en de andere heeft een ruimte over. We hebben verschillende huisjes en dus kunnen zij voorlopig hier blijven."