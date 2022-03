PvdA Smallingerland doet aangifte om bedreiging van kandidaat-raadsleden

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat partijen melding doen van bedreigingen. Yntze de Vries van de ELP, ook in Smallingerland, vertelde twee weken geleden dat hij ernstig bedreigd is. In Noardeast-Fryslân vond BVNL-lijsttrekker Johan Talsma maandag een brief onder zijn ruitenwissers, waarin werd geëist dat hij zich terugtrok.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn volgende week. Er kan worden gestemd op maandag, dinsdag en woensdag.