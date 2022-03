Henk de Jong dit seizoen niet meer op de bank bij SC Cambuur

Zoveel mogelijk rust

"Hoe vervelend dit ook is, de gezondheid van Henk staat natuurlijk voorop", zegt algemeen directeur Ard de Graaf. "In goed overleg hebben we besloten dat hij daar nu alle tijd en ruimte voor krijgt. Daarbij verzoeken we ook om Henk zoveel mogelijk deze rust te gunnen en als club gaan we ons intern beraden over de invulling van de technische staf voor de rest van het huidige seizoen."