Man in Leeuwarden gewond na steekincident, verdachte aangehouden

De gewonde man werd 's ochtends aangetroffen in de Dennenstraat. Hij is behandeld door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht.

De politie wist toen al dat het steekincident niet in de Dennenstraat was, maar op een andere locatie. Na onderzoek kwam de politie uit bij de Willem Loréstraat. Het steekincident was daar in een huis.