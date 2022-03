Laatste 18e-eeuwse iep uit Dokkum na 14 jaar uit het water gehaald

Dat is niet alleen goed voor het leven in het water, maar ook voor de kwaliteit van het hout. "Het is een hele oude techniek die vroeger ook wel werd gebruikt voor wielen en tonnen." De stam gaat nu eerst naar een opslag in Harlingen. "Daar moet de stam in stukken gezaagd worden, die stukken verdeel ik over de kunstenaars die zich hebben aangemeld."

Via kunstcollectief Modderacademie moet de iep dus terugkomen in Dokkum, al is het in stukken en in verschillende kunstwerken. Edens is op de eerdere plaats van de boom zelf ook iets van plan, maar wat dat is, dat houdt hij nog even geheim.