Tytsjerksteradiel: De gemeente spreekt zich uit tegen gaswinning door het Rijk

Gaswinning en de gemeente

Nu de oorlog in Oekraïne losgebroken is, wil Nederland als één van meer Europese landen van het Russische gas af. Zo'n 15 tot 20 procent van ons gas komt uit Rusland. Waar moeten we dat tekort opvangen? In Groningen zijn er al bevingen door gaswinning, maar ook in Fryslân merken we de gevolgen van de winning.

Fryslân heeft kleinere gasvelden dan Groningen, maar ook hier wordt gas gewonnen. Volgens wethouder Tytsy Willemsma is er voor deze velden te weinig aandacht. De winning in Tytsjerksteradiel zorgt bijvoorbeeld voor forse bodemdaling in Burgum, daar is het het ergst in heel Fryslân. In 2050 wordt een daling van 25 centimeter verwacht. Deze daling heeft vooral meer wateroverlast als gevolg.

Alle partijen zeggen in hun programma's dat ze de bodemdaling willen tegengaan. CDA, FNP, GroenLinks en PvdA willen allemaal zo snel mogelijk de gaswinning stopzetten. ChristenUnie wil het op termijn stopzetten, D66 wil de uitbreiding voorkomen. VVD vindt dat het allemaal moet doorgaan als het veilig is en niet tot extra bodemdaling zal leiden. In januari werd unaniem gestemd voor een motie over het tegengaan van extra gaswinning.

Invloed gemeente blijft beperkt

Maar wat voor invloed heeft de gemeente op een besluit dat zoveel partijen aangaat? In de praktijk geen grote invloed. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt de wetten op en geeft de vergunningen uit. Maar dat wil niet zeggen dat de gemeenten niet van zich laten horen.