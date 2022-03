Pact getekend voor bouw met natuurlijke materialen: "Een duw in de rug"

Daarbij moet gedacht worden aan hennep en lisdodde, maar ook aan hout en andere materialen die rechtsteeks uit de natuur komen. Het voordeel van deze zogenoemde biobased materialen is dat het gebruik ervan veel milieuvriendelijker is dan steen of beton en dat ze CO2 opnemen in plaats van uitstoten.

Om de intentie kracht bij te zetten hebben betrokken partijen woensdag in de Kanselarij in Leeuwarden het pact 'biobased isolatiemateriaal' getekend. Een van de partijen is de gemeente Leeuwarden.

Leeuwarden wil biobased

Volgens wethouder Hein de Haan wil de gemeente er echt mee aan de slag om met biologische materialen te bouwen. Bijvoorbeeld in de nieuwe wijken Middelsee en de huizen die straks gebouwd worden in het gebied waar het Cambuurstadion nu nog staat.