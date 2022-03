Basketballers van Aris Leeuwarden verliezen in Luik

In de Elite Silver spelen de zes onderste Nederlandse teams uit de Nederlandse competitie en de onderste vijf uit de Belgische competitie. Er wordt gespeeld om een plek in de play-offs.

Slordig

Het was voor Aris in de beginfase even wennen. In het eerste kwart bleef Luik steeds aan de goede kant van de score zitten. Later in de wedstrijd kreeg Aris meer grip, de grote achterstand werd weer ingehaald. In de tweede helft lukt het de Leeuwarders echter niet om door te drukken.

Het laatste kwart van de wedstrijd was slordig en toen het eindsignaal dichterbij kaam, bleek dat het een mission impossible was. Er had meer ingezeten, concludeerde Aris na afloop. Zondag speelt Aris weer, dan thuis tegen Apollo.