Gerard Speerstra bondscoach van de Roemeense turnploeg

Na het EK zal worden gesproken over een eventuele verlenging. Volgende week traint de Roemeense selectie in Nederland. Het is daarna de bedoeling dat Speerstra tussen Nederland en Roemenië zal reizen.

Speerstra heeft jarenlang Epke Zonderlang begeleidt en was ook bij hem op de Olympische Spelen van 2008. Later is Speerstra onder meer turncoach van België geweest.