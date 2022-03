Platform moet Friezen bij politiek betrekken: "Betrokkenheid is meer dan stemmen"

Als eerste wordt op Stim fan Fryslân de vraag gesteld hoe de Friese taal kan worden behouden. Gedeputeerde Sietske Poepje: "Als u ideeën heeft over onze Friese taal en vindt dat wij alle voordeuren in de provincie met een Friese vlag moeten beschilderen: zet het op de website, vertel hoeveel het kost en waarom het een goed idee is, dan kijken wij ernaar."