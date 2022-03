Van graan, maïs tot kunstmest: de prijzen vliegen door het dak

Rusland is de grootste exporteur van graan, rogge en gerst en Oekraïne is een grote speler op het gebied van graan, mais en zonnebloemolie. Het is maar de vraag of er door de oorlog snel weer kan worden geoogst.

In het uiterste geval zou de graanprijs wel kunnen verdubbelen en de prijs van mais kan met 30 procent toenemen. Dat werkt door in bijvoorbeeld de prijs van brood, bier en koekjes. Maar omdat graan ook voor veevoer wordt gebruikt, kan het ook z'n uitwerking hebben in de prijs van vlees en eieren.

Prijzen vliegen omhoog

"Voordat de Russen Oekraïne binnenvielen lagen de prijzen rond de 280 euro per ton. Toen de oorlog begon, vlogen de prijzen omhoog. Dat er op een dag 60 euro per ton bij komt is absurd. Dat heb ik nog nooit eerder gezien", zegt graanhandelaar George Pars uit St.-Jacobiparochie.

Aan alle kanten is er onzekerheid. "De akkerbouwers willen graag graan verkopen en zij willen weten wat ze er voor kunnen krijgen. Veehouders willen als afnemers graag zekerheid van levering en willen weten wat de kostprijs is."

Duur bijkopen

Ook zijn er gevallen waarin bedrijven zich beroepen op overmacht, vanwege de oorlogssituatie. "Dan hoeft de levering niet door te gaan. Als je dan wat hebt gekocht en het gaat niet door, dan heb je wel een groot probleem, omdat je het bijvoorbeeld al hebt doorverkocht. Dan moet je al heel duur bijkopen om het op te vangen. Die ruimte is er nu niet."