Alpita de Jong wint Joost Halbertsmaprijs met biografie over Halbertsma

Het college van Gedeputeerde Staten heeft dat dinsdag besloten, op advies van een onafhankelijke jury. De Jong krijgt de dr. Joost Halbertsmaprijs van 2021 voor haar werk: Joost Halbertsma 1789 -1869; Een biografie.

Het werk van Alpita de Jong is de eerste echte biografie van Halbertsma, die één van de belangrijkste Friezen uit de Friese geschiedenis mag worden genoemd, was het oordeel van de jury. "De Jong zet de naamgever van onze prijs op een veelkleurige en diepgravende manier neer."

Joost Halbertsmaprijs

De dr. Joost Halbertsmaprijs is een provinciale prijs voor geschiedenis, taal, literatuurwetenschap en sociale wetenschap, en wordt eens in de vier jaar uitgereikt. De winnaar van de prijs krijgt een bedrag van 10.000 euro, de prijs kan uitgereikt worden voor een werk, maar ook voor een oeuvre.

Op 31 maart is de officiële uitreiking van de prijs aan De Jong, in de Sint Pieterkerk van Grou. Dat is de geboorteplaats van Joost Halbertsma.