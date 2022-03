Schokker valt uit in 's werelds zwaarste hardloopwedstrijd: "Wil het opnieuw proberen"

Het deelnemersveld bestaat elk jaar uit maximaal 40 lopers. Een gewone inschrijfperiode is er niet. Deelnemers moeten een motivatiebrief sturen en kunnen op basis daarvan worden geselecteerd. En ondanks die strenge selectie haalt het gros van de deelnemers, net als Hinke Schokker, de finish niet.

"Ik was een paar jaar geleden al op het idee gekomen", vertelt Schokker. "Maar het is heel lastig om binnen te komen. Dus toen lukte het niet. Nu stond ik wel op de startlijst, maar was ik totaal niet goed getraind." Toch deed ze mee, want zo'n kans wilde ze niet laten liggen. "En hopelijk is het nu makkelijker om weer eens mee te doen."