Uitrijden ruige mest begint: het houdt ‘de grote vier’ in de Wynzerpolder

De ruige mest zorgt voor betere omstandigheden voor weidevogels, legt Henk oud van Noardlike Fryske Wâlden uit. "Het stimuleert het bodemleven. Er komen wormen op af, en dat is uiteindelijk weer voedsel voor de weidevogel."

Grote vier

In de Wynzerpolder wordt nu zes jaar op deze manier gewerkt. Het doet z'n werk, ziet Oud. "Hier zaten eerst bijna geen vogels, nu hebben we hier bijna twee of drie broedparen per hectare. En dan moet je met name denken aan de grote vier: kievit, grutto, scholekster en tureluur."

Volgende week wordt het waterpeil in de polder nog verhoogt om de meest ideale broedomstandigheden voor de weidevogel te creëren.