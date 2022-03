Leeuwarden krijgt 800 nieuwe sociale huurwoningen

In de gemeente Leeuwarden is zoals in andere gemeenten grote vraag naar huurwoningen. Het bouwen en beschikbaar stellen van extra sociale huurwoningen moet de druk op de sociale huurmarkt in de gemeente verlichten.

Hem, Middelsee en Nieuw Oud Oost

Er zijn concrete nieuwbouwplannen op korte termijn in De Hem, Middelsee en Nieuw Oud Oost. Over andere concrete locaties moet de komende jaren meer duidelijk worden. Wethouder Hein de Haan zegt dat Leeuwarden met deze plannen ingezet op iets waar op dit moment grote behoefte aan is: betaalbare sociale huurwoningen die in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag.

"We willen graag dat niet je portemonnee bepaalt waar je woont, maar waar inwoners een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Dat betekent gemengde wijken met woningen in verschillende segmenten. Zo creëren we voor iedereen een (t)huis", zegt De Haan.