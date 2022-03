Nieuw 'geheim' weidevogelgebied bij Leeuwarden klaargemaakt

Nu lopen er nog paarden, maar eigenlijk moet erop geboerd worden zoals in de jaren 50, 60 en 70. Daar is het land ook op ingericht. Dertien bunder is nu zo behandeld. Voor de langere termijn hoopt de Vogelwacht wat te regelen.

Agrarisch Natuurfonds

Eduard van der Hoek is daar de nazorgcoördinator: "Er zijn al langer gesprekken gaande met het Agrarisch Natuurfonds. Via die weg willen we ervoor gaan zorgen dat het op de langere termijn in beheer komt. Zij beheren ook de gruttohoek van Murk Nijdam."