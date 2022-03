Boer Miedema krijgt eerste CO2-compensatie via Valuta voor Veen

In de toekomst moeten meer boeren zoals Miedema worden gecompenseerd voor het nat houden van veenweiden, die anders zouden inklinken. Als dat gebeurt, komt daarmee in het veen opgeslagen koolstofdioxide (CO2) vrij.

"Landbouw is een deel van het klimaatprobleem, maar heeft ook de sleutel van de oplossing", zegt Miedema. "Ik zie het als een drietrapsraket: veenbehoud door vernatting is een eerste stap om de broeikasgassen terug te dringen. De volgende stap is koolstof vastleggen, tot slot komt koolstof opbouwen."

Uitstoot verlagen

Gemeente Heerenveen heeft het doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Met het project Valuta voor Veen, waarbij boeren beloond worden voor het hooghouden van het waterpeil, heeft de gemeente 62 ton CO2 gecompenseerd. Dat komt neer op 11 procent van het totale gasverbruik van de organisatie.