Operaasje Fryske Flagge: reislust bracht Rianna Hijlkema in Mexico

Rianna en haar man reisden verder door de wereld en kwamen terecht in Mexico, waar ze eindeloos kunnen genieten van het weer en de heerlijke stranden. Het lesgeven voor de internationale school doet Rianna momenteel online.

"Er zijn gewoon zoveel mooie plekken in de wereld om te ontdekken en te zien", zegt Rianna. "Ik vind het in alle landen mooi om met de lokale mensen in contact te zijn."

'Ik vond het zo interessant'

Het was eigenlijk nooit haar plan om zo lang uit Fryslân weg te blijven: Rianna zou het eerst maar bij 3 maanden houden. Het plan was om daarna weer aan het werk te gaan in het Nederlandse onderwijs. "Maar ik had het zo naar mijn zin, er ging zo'n wereld voor mij open in Parijs. De nieuwe mensen, taal en cultuur: ik vond het heel interessant", zegt Rianna. "Uiteindelijk heb ik er een jaar gezeten."

Haar moeder stuurde haar af en toe een vacature door voor een baan in Nederland, maar Rianna had andere plannen en ging lesgeven op de internationale school. "Zodoende kwam ik in China, al snel na mijn tijd in Parijs. Het reizen is niet meer gestopt."