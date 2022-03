Vredesdemonstratie in Leeuwarden: hart in de kleuren van Oekraïne

"We moeten een signaal geven, ook uit Fryslân", zegt Winters. "De machteloosheid frustreert en naast prachtige acties als geld geven en mensen opvangen, hebben we ook wat anders dat we tegen die verschrikkelijke oorlog kunnen bieden: liefde."

Winters was eerder betrokken bij de culturele kettingreactie 8ste dag, het papier-maché schip De Lading en Fryslân fan Boppen.

Blauwe of gele kleren

"Iedereen kan meedoen", vertelt de Leeuwarder kunstenaar. "Het enige wat je nodig hebt, is een blauwe of gele jas, trui of t-shirt. Het hart dat we vormen, krijgt namelijk de kleuren van de Oekraïense vlag."

De wereld over

De vredesdemonstratie begint om 14.00 uur op het Zaailand en duurt zo'n half uur. Er worden foto's van gemaakt die de organisatie de wereld wil laten overgaan.

Na het programma op het Zaailand is er een veiling in Neushoorn, georganiseerd door Oksana Fedorak. Zij probeert geld in te zamelen voor de stichting Oekraïners in Nederland. Daarnaast zijn er sprekers die iets vertellen over de situatie in Oekraïne en is er livemuziek.