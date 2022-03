Súdwest-Fryslân: Hoe willen de partijen het woningprobleem oplossen?

Financiën, geen punt

Een lastige kwestie voor de gemeente Súdwest-Fryslân is dat de gemeente afgelopen december onder financieel toezicht is geplaatst van de provincie. De provincie heeft zorgen over het achterstallig onderhoud van infrastructuur in de gemeente. Het zou bijvoorbeeld gaan om wegen, bruggen en kademuren. De gemeente zou voor bijna 37 miljoen aan achterstallig onderhoud hebben.

Het is echter duidelijk dat de gemeentefinanciën niet populair zijn bij de verkiezingen. De meeste partijen hebben in hun programma's daarover nauwelijks iets geschreven (ChristenUnie, GemeenteBelangen, GroenLinks, FNP, FvD, NieuwSociaal, PvdA), terwijl het juist zo'n belangrijk onderwerp is.

Alleen CDA, D66 en VVD zeggen wat over gemeentefinanciën. Zo wil CDA 'gedegen financieel beleid met voldoende reserves'. D66 wil meer geld van het Rijk en de VVD wil dat de begroting en het jaarverslag 'helder leesbaar' zijn. Zo lijkt het erop dat de partijen in Súdwest-Fryslân niet veel aandacht hebben voor de financiële koers van de gemeente.