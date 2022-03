Oliehandel lijdt onder oorlog in Oekraïne: "De marges worden klein"

"Zoals het nu gaat, hebben we het nog nooit meegemaakt", geeft Veenema aan. Hij is directeur van Veenema Olie en is eigenaar van meerdere tankstations.

De pomphouders moeten hun prijzen flink verhogen. "Deze extreme toename in de prijs en de onzekerheid boven de markt, dat is nog nooit geweest."

Kleine marges

Het betekent ook dat op korte termijn de marge onder druk komt te staan. Veenema legt uit hoe dat precies zit: "De groothandel die aan de tankstations levert, koopt in op basis van een internationale index. Daar spelen allerlei factoren in mee, zoals de koers van de dollar."

Zo ook de onzekerheid door de oorlog in Oekraïne. "De index gaat nu zo snel omhoog, dat de adviesprijzen bij de tankstations het niet meteen volgen. Dus de inkoopprijs gaat snel omhoog en de pompprijs blijft staan. Dat betekent kleinere marges."