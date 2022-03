Harm Visser beleeft jaar van de doorbraak in de marathon: "Topseizoen"

Natuurijswedstrijden

Het marathonpeloton reed de laatste twee weken vijf wedstrijden op natuurijs in Zweden. Dat was een nieuwe ervaring voor de 21-jarige Westereender. "Het was de eerste keer en het was de eerste wedstrijd wel heel spannend, want ik wist niet hoe het zou gaan. Het eerste rondje dacht ik al: dit ligt mij wel. Ik vond het superleuk."

Uiteindelijk reed Visser in Luleå alle wedstrijden uit. Het maakt dat hij in negen dagen 570 kilometer op natuurijs heeft gereden. Dat was geen vanzelfsprekendheid, omdat hij bij de voorlaatste wedstrijd geblesseerd raakte. Hij reed de wedstrijd echter wel uit.