Lutz Jacobi wint Els Veder-Smit prijs: voorbeeld voor Friese vrouwen in politiek

Lutz Jacobi werkte vroeger bij de GGD in Fryslân en klom daar op tot directeur. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 werd Jacobi als parlementslid gekozen. Zij zette zich in voor de Partij van de Arbeid en was woordvoerder over onder meer natuur, platteland en de Waddenzee. In 2012 stelde zij zich kandidaat voor de functie van fractievoorzitter.

In 2017 maakte ze bekend de landelijke politiek te verlaten. Ze werd PvdA-lijsttrekker in Leeuwarden en vlak daarna ook directeur van de Waddenvereniging. In 2020 hield ze op als fractievoorzitter.