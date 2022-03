sc Heerenveen onderuit tegen Excelsior en ligt uit bekertoernooi

Afgelopen vrijdag speelden beide ploegen ook al tegen elkaar: toen lukte het de vrouwen van sc Heerenveen met 3-0 te winnen. Een garantie op succes was dat echter al niet, want Excelsior had meer balbezit en er kwamen ook een paar goals uit fouten van de tegenpartij.

De eerste echte kans op Sportpark Skoatterwâld was voor Excelsior: door een fout kreeg de tegenpartij de bal en er werd een schot op doel gemaakt. Dionne van der Wal wist de bal uit het doel te houden. Vijf minuten later lukte dat niet en maakte Nikki Ridder van Excelsior de 0-1 uit een vrije trap. Die werd toegewezen vanwege een duw in de rug.

Druk opvoeren

Het zorgde ervoor dat de Friezen de druk opvoerden en zochten naar een gelijkmaker. Maar tot een echte kans kwam het niet. Van der Wal moest intussen ingrijpen om een doelpunt te voorkomen.

Rond de veertigste minuut maakte Dana Foederer eindelijk wel een goal. Na een vrije trap van Nayomi Buikema prikte ze de bal net langs keepster Geenen tussen de palen en stond het 1-1.

Gelijke stand halverwege

Met een gelijkspel gingen de damesteams de rust in, maar aan het begin van de tweede helft lukte het Excelsior ook weer om vanuit een vrije trap een goal te maken. Naomi Pique wist de bal over Van der Wal heen te krullen.