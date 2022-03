Trainer Jan Vlap per direct weg bij ONS Sneek: "Dit is het beste"

De trainer gaf tegen het bestuur aan niet meer het gevoel te hebben de spelers te raken. "Omdat we graag hoofdklasser willen blijven, leek het me voor de club het beste om per direct te stoppen. Nu zijn er nog vijftien wedstrijden te spelen. Als ik vijf weken voor het einde zou stoppen, valt er weinig meer te veranderen", zo verklaart Vlap.

'Enige juiste stap'

Voor hem was dit de enige juiste stap. "Ook als trainer moet je durven zelf in de spiegel te kijken en dat is wat ik heb gedaan. De club gaat me aan het hart. Ik heb lang energie gekregen van het team maar nu kost het teveel van me."

Voorzitter Joan van der Veen vindt het jammer, maar geeft ook aan waardering te hebben voor de eerlijkheid. "We respecteren zijn keus, maar het is nooit leuk om midden in het seizoen afscheid te moeten nemen van een trainer."

Voorlopig neemt assistent Arnoud Koster de taken van Vlap over. Volgende week wordt er bij ONS Sneek overlegd over een vervanger.