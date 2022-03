Cultuur in Leeuwarden in actie voor vrede: kunst als wapen tegen Poetin

"Een soort van open podium. Het evenement is meertalig. Het staat iedereen vrij om de taal van het hart te gebruiken." Wiersma hoopt dat er na zondag een beweging op gang komt voor de vrede en tegen de oorlog. "Verhalen vertellen, leed delen en troost geven, daar gaat het om."

Kunst als wapen tegen Poetin

Vanuit Fryslân is er contact met schrijvers en uitgevers in Oekraïne. Die vertellen hoe het nu is en wat ze meemaken. "Een uitgeefster vertelde ons dat een van de sterkste wapens tegen Poetin kunst is. Bij kunst gaat het om scheppen, creatief zijn en verbinding zoeken. En juist daar is Poetin doodsbang voor."