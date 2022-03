Fries in Lviv geraakt door vluchtelingen: "Moeders en kinderen met het verdriet in hun ogen"

De eerste zes vrachtwagens met humanitair transport zijn aangekomen op het bedrijf, vertelt Willem Nammensma. "Zo'n 40 kilometer bij Lviv vandaan. Een aantal vrachtwagens hebben wij ook weer doorgestuurd, op verzoek van de chauffeurs en het transportbedrijf."

Hulptrucks in centrum Kiev: "Onvoorstelbaar

Twee vrachtwagens zijn rechtstreeks naar Kiev gereden en laden uit in het centrum. "Dat is bijna onvoorstelbaar", zegt Nammensma. "De chauffeur heeft me foto's gestuurd dat ze in Kiev aan het uitladen zijn. Ook zijn er een paar naar Bila Tserkva, een stad ten zuiden van Kiev, die gebombardeerd is door de Russen. En er is nog een truck naar een stad waar een dag of drie geleden het vliegveld is gebombardeerd."