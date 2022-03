Liander zet 'vluchtstrook' in als oplossing voor belasting op het energnienet

Het idee van de vluchtstrook werkt hetzelfde als de vluchtstrook naast de weg. Er liggen meerder kabels van Liander in de grond. Een van die kabels is de vluchtstrook. Die wordt alleen bij storingen en andere calamiteiten gebruikt.

Noodkabels gebruiken

Net als op de weg werkt de vluchtstrook als een noodoplossing om het verkeer door te laten rijden. Die werd eerder niet snel door Liander gebruikt, maar nu is de situatie anders.

"We zien gewoon dat het terugleveren van stroom enorm is toegenomen in de afgelopen jaren," zegt Geert Wijnen fan Liander. "Er worden steeds meer zonnepanelen en windmolens geplaatst en gebruikt. Die stroom moet teruggeleverd worden, maar dat kan niet meer. Het net is overbelast. We hopen nu met de vluchtstrook toch een goede stap te kunnen zetten. Maar het is een noodoplossing."