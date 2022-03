Cambuur is keeper Sonny Stevens minimaal een maand kwijt

De doelman raakte afgelopen zondag geblesseerd in het duel met FC Twente. Dat de enkel schade heeft opgelopen, is zeker. Maar wat er precies mee aan de hand is, is nog niet duidelijk. Daardoor is nog niet precies te zeggen hoe lang hij uit de roulatie is, maar Stevens laat weten dat hij verwacht dat het zo'n vier tot zes weken is.

Het is een gemis voor de ploeg van trainer Henk de Jong. Stevens is een belangrijke speler en maakt een goed seizoen door onder de lat. Hij mist daardoor onder meer de wedstrijd tegen Ajax van vrijdag. Reservekeeper Pieter Bos zal Stevens de komende weken vervangen.