UNIS Flyers speelt volgend weekend niet in Thialf door afscheid Wüst en Kramer

De locatiewisseling voor de ijshockey-kwartfinale moest gebeuren omdat de KNSB als grootste huurder van Thialf het recht heeft om het ijsstadion te gebruiken voor het afscheid van Sven Kramer en Ireen Wüst.

'Streep door de rekening'

Voor UNIS Flyers komt het niet goed uit dat ze het stadion niet kunnen gebruiken, omdat de play-offs voor het kampioenschap van de BeNe-League dit weekend beginnen.

Eerder werd gesproken over de mogelijkheid om de wedstrijd op donderdag 10 maart te houden in Thialf, maar tegenstander Snackpoint Eaters Limburg liet weten dat het voor dan geen team kan regelen vanwege werk- en studieverplichtingen van de spelers en begeleiding.

"In dit coronaseizoen, waar niets normaal verloopt, is dit weer een streep door de rekening voor ons als club, supporters en sponsoren", schrijft UNIS Flyers op de website. Omdat er minder capaciteit is in de Elfstednehal, is er geen ticketverkoop. Sponsoren en seizoenkaarthouders zijn wel welkom.