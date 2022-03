Herberg Oer 't Hout in Grou is klaar voor noodopvang 170 Oekraïense vluchtelingen

Alle 25 Veiligheidsregio's in Nederland zijn door het Rijk gevraagd om 2.000 vluchtelingen op te vangen. Veiligheidsregio Fryslân is druk met de inventarisatie en zal deze week de eerste 1.000 plaatsen bekendmaken, en daarna op zoek gaan naar de volgende 1.000 plaatsen.

Herberg is er meteen klaar voor

Herberg Oer 't Hout is de eerste locatie die meteen klaar is voor de opvang. "Dat kan zowel vanuit ons als gemeente als van de mensen van Oer 't Hout", zegt Buma, die ook voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân is. "Het is nog niet bekend wanneer de eerste vluchtelingen komen. Dat kan elk moment zijn, maar ik kan het niet aangeven."

Daarvoor is de gemeente ook weer afhankelijk van waar de overheid vluchtelingen naartoe wil hebben. "Op dit moment worden nog veel vluchtelingen in buurlanden als Polen opgevangen, maar dat zal op een gegeven moment vastlopen. Het is de vraag of mensen van overheidsweg worden getransporteerd of individueel reizen. Dat is nog niet bekend. Wij staan in ieder geval klaar om de eersten op te vangen."