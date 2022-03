College wil Voedselbank Gorredijk onderbrengen in Groene Kruis-gebouw

De Voedselbank zoekt al langer om een nieuwe locatie omdat de huidige plek te klein is en niet meer aan de veiligheidseisen voldoet. Het college heeft de mogelijkheden nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Opsterland is eigenaar van de grond waar het Groene Kruis-gebouw op staat en heeft ook het pand zelf aangekocht. Dat moet nog wel worden verbouwd, daarom is de Voedselbank al druk om geld bijeen te zamelen via subsidies en fondsen.