Oosterwolde krijgt 'Anderhalvelijnszorg': kleine chirurgische ingrepen mogelijk

In het Gezondheidscentrum in Oosterwolde gaat het om een samenwerkingsverband tussen huisartsen in Zuidoost-Fryslân, specialisten van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Het moet de zorg voor patiënten in de regio toegankelijker maken.

"We voorkomen hiermee dat mensen die zogenoemde laagcomplexe zorg nodig hebben, onnodig naar het ziekenhuis worden doorverwezen", zegt projectleider Daphne van Kalken. "Anderhalvelijnszorg is veel goedkoper en we verlagen hiermee de druk op de ziekenhuizen."

Drie specialisaties

Er wordt begonnen met drie specialisaties: gynaecologische zorg, zoals het inbrengen van een spiraal, kleine chirurgische ingrepen met verdoving en dermatologie.

Het initiatief werd eerder opgezet bij Sûnenz in Drachten, waar momenteel 12 specialisaties worden aangeboden.