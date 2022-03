Abe Lenstra komt in museum Belvédère in Heerenveen

Het is een groot schilderij van bijna een meter bij een meter. Abe is te zien terwijl zijn volledige focus, hoe kan het ook anders, ligt bij de bal. Wat opvalt is dat Abe geen pompeblêden op zijn shirt heeft. "Hij heeft het shirt aan van sportclub Enschede, want het is in 1956 geschilderd. Toen speelde hij voor die club", vertelt assistent-conservator Susan van den Berg.

Het kunstwerk komt uit de privécollectie van oud-voorzitter Jan Smit van voetbalclub Heracles Almelo. Het verdween nadat hij het in 2009 uitleende. Het schilderij dook weer op nadat er veel media-aandacht voor was. Dit naar aanleiding van het verschijnen van een biografie over de in 1994 overleden Oosting geschreven door Jolande Withuis. Presentator Johan Derksen heeft bijvoorbeeld verschillende keren oproepen gedaan voor het kunstwerk in zijn televisieprogramma Veronica Inside.