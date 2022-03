Thialf-directeur Marc Winters neemt afscheid: "Thialf is nooit af"

Volgens Winters breekt er voor ijsstadion Thialf een nieuwe fase aan en is dat "het juiste moment om elders nieuwe uitdagingen aan te gaan", zo schrijft hij in een brief aan het personeel.

"Het is een logisch moment om weg te gaan, maar ik heb er met veel plezier gewerkt", zegt Winters. "Het gaat onder je huid zitten. Met enige nostalgie zal ik in de toekomst naar het schaatsen kijken." Winters noemt Thialf een bijzonder bedrijf. "Er was grote betrokkenheid van bijvoorbeeld vrijwilligers. Er gebeuren fantastische dingen en er is een roemrijke historie. Het is natuurlijk wel een bedrijf waar je zeven dagen in de week mee bezig kunt zijn."

'Basis steeds meer op orde'

In de vijf jaar waarin hij directeur was, waren er echter ook grote tegenslagen. "Het moment van 'randje faillissement' was in 2020", zegt de scheidend direkteur. "Toen hebben de aandeelhouders ons gered met een reddingskrediet. Vervolgens zijn we de herstructurering ingegaan. Dat heeft een tijd geduurd, mede door corona, maar dat hebben we nu achter de rug."

Nu is het tijd voor een nieuwe fase, vindt Winters. Dat komt ook doordat het Rijk in het regeerakkoord heeft opgenomen dat er geld moet komen voor het ijsstadion. "Het is een fundament voor de komende jaren. Waarbij ik niet het beeld wil schetsen dat Thialf 'af' is", zegt Winters. Want, zoals hij zegt: "Thialf is nooit af."