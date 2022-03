Eerste kievitsei nog steeds niet gevonden: "Ons formule klopt niet meer"

"Er zijn genoeg mensen die in het veld aan het zoeken zijn, maar de nesten blijven nog leeg", zegt Inge van der Zee van Bond Friese Vogelwachten. Dat komt volgens haar doordat de afgelopen winter eerst zacht was, maar dat de wind later omsloeg naar het oostenwind. "En oostenwind, daar houden de kieviten niet van", weet Van der Zee.

Motregen en westenwind

Motregen en een westenwind: dat is het echte 'kievitsweer'. "Dan 'schijten ze eieren'", zegt Van der Zee. De Bond Friese Vogelwachten heeft eerder een formule ontwikkeld om te achterhalen wanneer de eerste kievitseieren in het veld verschijnen. De formule is gebaseerd op de afgelopen 50 jaar.

De bond kon de formule nog enkele jaren gebruiken, maar de afgelopen 3 jaar konden ze er al niets meer mee. "De formule is vooral gebaseerd op temperatuur. We zien dat er veel te snel een te hoge temperatuur wordt bereikt."

Dit jaar zou het eerste kievitsei er volgens de formule al op 20 februari moeten zijn. Van der Zee: "Iedere veldman weet ook wel dat dat hem niet gaat worden."

Het duurt niet lang meer

De bond gaat opnieuw naar de formule kijken. "We willen bekijken of er ook andere variabelen in de formule moeten komen. Ik kan me zo voorstellen dat de lengte van de dag er ook iets mee te maken heeft."

Voor nu is het eerst wachten op het eerste kievitsei. "Je ziet wel dat er hier in het veld wat gebeurt, maar het is niet zover dat er ook een ei komt", zegt Van der Zee. "Al gaat het niet lang meer duren."