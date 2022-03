Koperkanaal zendt compilatie voorjaarsconcours OMF uit

Het voorjaarsconcert werd zaterdag 5 maart gehouden in de Lawei in Drachten. Dat concours was anders dan normaal: het was deze keer in de vorm van een festival. Dit had de organisatie besloten omdat de meeste verengingen de afgelopen twee jaar niet veel hebben kunnen oefenen, maar wel stonden te popelen om weer te mogen spelen. In totaal mochten 10 deelnemers allemaal een halfuur vullen en zij kregen jurycommentaar.

Voor ieder wat wils

In de compilatie zul je horen dat er heel wat variatie zat in zowel de deelnemers als de stukken: van Jeugdorkest tot Frysk Seniorenorkest, fan Frozen en Game of Thrones tot de Sabic Symphonic March en Tabula Rasa. Voor ieder wat wils. Een groot feest, ook om terug te luisteren. Naast de compilatie zijn de muziekstukken ook los terug te horen op het koperkanaal.