Politie zoekt getuigen van zware mishandeling op het Zaailand in Leeuwarden

Een 19-jarige Leeuwarder is door meerdere personen getrapt en geslagen, onder andere tegen zijn hoofd. De man werd door vrienden bewusteloos aangetroffen en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

De man hield aan de mishandeling een gebroken jukbeen en een hersenschudding over.

De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van de mishandeling of in het bezit zijn van camerabeelden.