Van Haga (BVNL) doet aangifte vanwege bedreiging aan Dokkumer raadslid Talsma

Talsma, die zich afgelopen jaar aansloot bij BVNL en op dit moment in de raad van Noardeast-Fryslân zit, trof maandagochtend na een verkiezingsdebat onder zijn ruitenwissers een brief aan.

Daarin werd volgen Talsma geëist dat BVNL zich terug moet trekken, anders zouden er 'sancties' volgen tegen Talsma. Daarbij werd verder geschreven: "Ik weet dat uw vrouw in Drachten werkt en dat uw kinderen op school zitten bij de Karwei. Hen zou toch niks moeten overkomen."

Onthutst

Talsma is onthutst door de bedreiging aan zijn adres. "Je mag het in dit land hartstikke oneens zijn met elkaar, maar als we elkaar gaan bedreigen, dan staat het vrije woord niet alleen onder druk, maar zakken we ook door een ondergrens", seit Talsma. "Ik laat mij door niks en niemand de mond snoeren."