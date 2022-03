Friese huurdersvereniging trekt aan de bel vanwege hoge energieprijzen

De huurdersvereniging komt op voor de belangen van ruim 30.000 sociale huurders in Fryslân, die bij Accolade, Elkien, WoonFriesland, Weststellingwerf, Wonen Noordwest Friesland, Thús Wonen, VSN en Estea Capital zitten.

De Bewonersraad heeft een enquête uitgezet onder 700 leden en het blijkt dat 91 procent zich zorgen maakt. Maar 9 procent van de respondenten maakt zich helemaal geen zorgen over de energieprijzen.

Niet acceptabel

Van de mensen met zorgen zit 30 procent met echt grote zorgen. Dat komt ook omdat de hoge brandstofprijzen en inflatie tegelijk hun werk doen, geeft de vereniging aan. De vereniging schrijft 'hogelijk verontrust' verontrust te zijn. Daarom wil De Bewonersraad een signaal afgeven dat de ontwikkeling niet acceptabel is.

"Mensen met de laagste inkomens zien hun inkomens niet stijgen ten opzichte van de prijzen. Daar zit gewoon het probleem", zegt directeur Gert Brouwer. Het minimumloon is gewoon heel laag. Dat zit zo rond de 11 euro. Dat zou zeker naar 14 euro moeten."

De directeur roept mensen die het moeilijk hebben om hun rekening te betalen op om zich te melden. "Meld je alsjeblieft bij het sociaal loket van je gemeente op meld je bij de coöperatie, want als je eenmaal een betalingsachterstand hebt, dan blijft het oplopen. Dat moeten we voorkomen."

Samen optrekken

In samenwerking met gemeentes, provincie en corporatie zou er opgetrokken moeten worden om het probleem bij minister Carola Schouten onder de aandacht te krijgen, is de vereniging van mening. Schouten gaat over het beleid wat betreft armoede.