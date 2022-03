Smallingerland: Kan de raad zichzelf kalmeren en het Drachtster centrum opknappen?

"Samenwerken is hiervoor cruciaal", zegt Van der Molen. Iets dat in de afgelopen vier jaar een fiasco was. Met het verlies van acht wethouders in de gemeente lijkt succesvolle samenwerking dan ook nog altijd ver weg.

De post niet te durven openen

"Mensen durven de post niet te openen en anderen wonen in hun auto." Zelf zegt de voormalige horecaondernemer dat al een vierde van de mensen in Smallingerland op of onder de armoedegrens leeft.

De SP denkt mensen te kunnen helpen door de marktwerking bij re-integratie te beperken en deze opgave meer naar de gemeente toe te halen. Volgens hem maken hulpinstanties gebruik van mensen in armoede, omdat dat meer geld oplevert. "Deze instanties verdienen meer geld aan mensen die niet uit de problemen komen dan sommige die dat wel doen."