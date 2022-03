Steeds meer hackers en cyberaanvallen: "Mensen onderschatten de risico's"

Dit is in artikel fan RTV NOF. De streekomrop fan Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel docht ferslach fan alles wat der bart yn dy gemeenten. Ek folgje se it nijs op It Amelân en Skiermûntseach. RTV NOF en Omrop Fryslân wurkje yntinsyf gear.